Morto Mauro Bellugi: mondo calcio in lutto. L’ex Inter e Napoli aveva 71 anni (Di sabato 20 febbraio 2021) lutto nel mondo del calcio: è Morto Mauro Bellugi storico ex difensore di Inter, Napoli e Bologna. Una triste notizia, aveva 71 anni Mauro Bellugi non ce l’ha fatta. L’ex difensore di Inter e Napoli aveva subito l’amputazione delle gambe a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni dopo la positività al COVID ed è scomparso oggi, all’età di 71 anni. Non sono ancora state rese note le cause del decesso. Bellugi aveva reagito bene all’accaduto ed aveva ricevuto anche il sostegno del mondo del calcio, in particolare di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021)neldel: èstorico ex difensore die Bologna. Una triste notizia,71non ce l’ha fatta.difensore disubito l’amputazione delle gambe a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni dopo la positività al COVID ed è scomparso oggi, all’età di 71. Non sono ancora state rese note le cause del decesso.reagito bene all’accaduto edricevuto anche il sostegno deldel, in particolare di ...

Gazzetta_it : Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - NandoPiscopo1 : RT @Gazzetta_it: Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - MTrentini : RT @Vatenerazzurro1: È morto il grande #MauroBellugi nel giorno di vigilia del Derby. Una notizia straziante per chi come me lo ha apprezz… - ElTrattore : RT @Gazzetta_it: Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - pensodunquerido : RT @Gazzetta_it: Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter -