Le varianti del Covid arrivano a scuola. E in Campania si riaccende lo scontro De Luca-De Magistris (Di sabato 20 febbraio 2021) Le varianti del Covid e scuola. Un binomio che fa paura. E che in Campania, in particolare, arriva a riaccendere lo scontro tra il governatore De Luca e il sindaco di Napoli De Magistris. L’allarme varianti, in grado di colpire anche i giovani e i giovanissimi, rischia dunque di travolgere, una volta per tutte, le possibilità del rientro in classe di molti studenti attualmente in dad. Su questo punto del resto, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, è stato netto. E ha rinfocolato i timori: «La riapertura delle scuole deve essere effettuata al 100%, ma sugli istituti incombe il pericolo della variante inglese con il rischio di nuove chiusure». Un’inversione di tendenza, quella registrata dagli ultimi bollettini sul virus, che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021) Ledel. Un binomio che fa paura. E che in, in particolare, arriva are lotra il governatore Dee il sindaco di Napoli De. L’allarme, in grado di colpire anche i giovani e i giovanissimi, rischia dunque di travolgere, una volta per tutte, le possibilità del rientro in classe di molti studenti attualmente in dad. Su questo punto del resto, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, è stato netto. E ha rinfocolato i timori: «La riapertura delle scuole deve essere effettuata al 100%, ma sugli istituti incombe il pericolo della variante inglese con il rischio di nuove chiusure». Un’inversione di tendenza, quella registrata dagli ultimi bollettini sul virus, che ...

Tg1Rai : Da domenica, passano in zona arancione Emilia Romagna, Campania e Molise. Sono ormai poche, le Regioni a basso risc… - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #20febbraio. Giovannini alla #Ue: 'Le frontiere devono restare… - myrtamerlino : Domani alle ore 12.00 avrò in diretta con me il Professor Fabrizio Pregliasco. Con lui parleremo delle #varianti e… - clikservernet : Spostamenti tra aree gialle, zona arancione nazionale: tavolo delle Regioni in attesa delle scelte del governo. L’I… - Noovyis : (Spostamenti tra aree gialle, zona arancione nazionale: tavolo delle Regioni in attesa delle scelte del governo. L’… -