Il Pd è una polveriera, Zingaretti sempre più in bilico. Tutti contro tutti al Nazareno: convocate la direzione e l'assemblea. L'intergruppo lanciato da Marcucci stroncato pure da Bettini

Divisi e litigiosi. Al loro interno e con gli alleati. Appaiono sempre più così i dem, che non stanno reggendo all'urto provocato dalla formazione del Governo Draghi. Hanno alla fine accettato di prendere parte a un esecutivo anche con la Lega, ma ben presto è spuntato fuori il problema dei ministri scelti solo tra gli uomini del partito e poi quello dell'intergruppo, spia di come l'alleanza giallorossa anziché diventare stabile per contrastare le destre stia diventando solo un ricorso. Il Partito democratico ha così convocato per la prossima settimana la direzione nazionale e per il mese prossimo l'assemblea nazionale. Siamo a un tutti contro tutti e la leadership di Nicola Zingaretti appare in bilico

