Hong Kong | dentro la Città murata

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 20 febbraio 2021) Storie, tradizioni, conflitti e destini di unain bilico tra Oriente e Occidente. Questo è “. Racconto di unasospesa” (Il Mulino) di Marco Lupis, di cui Huffpost pubblica un estratto. Ladi Kowloon comprendeva ogni aspetto dell’attività umana. Per molti era “un covo di iniquità”, un labirinto di locali di striptease, bordelli, ristoranti di carne di cane e fumerie di oppio, gestite dalle feroci organizzazioni criminali della Triade 14K o da quella chiamata Sun Yee On. Per i tanti che vi abitarono, però, fu anche una fiorente comunità di persone, unite e coese. Comprendeva alcune delle abitazioni più insolite della terra, costruite in uno spazio così ristretto, una appiccicata all’altra e letteralmente una sopra l’altra, che molte non avevano ...