Grande Fratello Vip: Giulia Salemi è stata eliminata, Pierpaolo Pretelli dichiara di sentirsi responsabile (Di sabato 20 febbraio 2021) Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip, le due concorrenti Giulia Salemi e Stefania Orlano, entrambe in nomination, hanno scoperto il loro destino nella casa più spiata d’Italia. A perdere è stata proprio Giulia e una volta appurata la notizia, Pierpaolo ha ammesso di sentirsi responsabile: “Mi sento un po’ il responsabile del suo percorso”. Giulia Salemi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Nella nuova puntata delVip, le due concorrentie Stefania Orlano, entrambe in nomination, hanno scoperto il loro destino nella casa più spiata d’Italia. A perdere èproprioe una volta appurata la notizia,ha ammesso di: “Mi sento un po’ ildel suo percorso”.L'articolo

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - GrandeFratello : La comunicazione ufficiale di Grande Fratello in merito all'interruzione temporanea della sessione di televoto: ecc… - giusymc98 : RT @eliscrivecose: Io penso che Zelletta sia stato un pilastro portante della casa del grande fratello, intendo proprio letteralmente chi m… - amaciafe : RT @cuccurucucuuu: BASTAAAAAA PORCO DUE BASTA IO HO SILENZIATO IL GRANDE FRATELLO TWITTER SPIEGAMI PERCHÉ PORCODUE DEVO TROVARMELO IN TL -