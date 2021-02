Grande Fratello Vip 5 quarantunesima puntata: eliminato, nominati e faccia a faccia (Di sabato 20 febbraio 2021) Venerdì 19 febbraio 2021 è andato in onda un appuntamento molto importante del reality show e con un televoto che ha tenuto tutti col fiato sospeso: chi è uscito tra Stefania e Giulia L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 20 febbraio 2021) Venerdì 19 febbraio 2021 è andato in onda un appuntamento molto importante del reality show e con un televoto che ha tenuto tutti col fiato sospeso: chi è uscito tra Stefania e Giulia L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - whoAC4 : RT @Mat27CL: GIULIA SALEMI NON É STATA ELIMINATA DAL PUBBLICO GIULIA SALEMI É STATA ELIMINATA DAL GRANDE FRATELLO PERCHÉ ERA TROPPO FORTE… - GiuliaMatranga : RT @LazzaroFantasia: Signore e Signori: loro sono il Grande Fratello #tzvip #gfvip -