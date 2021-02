Gli ingegneri Formula 1 scatenano la propria creatività (Di sabato 20 febbraio 2021) Il nuovo regolamento 2021 in Formula 1 per il recupero della deportanza ha scatenato gli ingegneri nel trovare soluzioni creative Uno dei cambiamenti più importanti ma anche sottili per le monoposto delle Formula 1, riguarda il taglio del fondo di circa 100 mm nella zona posteriore davanti alle ruote. La particolarità sta nel fatto che gli ingegneri delle varie scuderie hanno utilizzato un taglio differente. E lo dimostra lo stile differente adottato sulla McLaren e sulla Alpha Tauri, infatti sulla prima si può notare una linea continua e inclinata del fondo e adotta una piccola nervatura nella zona finale. Mentre la Alpha Tauri adotta una linea del fondo non della stessa inclinazione: presenta nella zona centrale un gradino. Qui è presente un deviatore svergolato, mentre nella zona finale trova posto una lunga ... Leggi su zon (Di sabato 20 febbraio 2021) Il nuovo regolamento 2021 in1 per il recupero della deportanza ha scatenato glinel trovare soluzioni creative Uno dei cambiamenti più importanti ma anche sottili per le monoposto delle1, riguarda il taglio del fondo di circa 100 mm nella zona posteriore davanti alle ruote. La particolarità sta nel fatto che glidelle varie scuderie hanno utilizzato un taglio differente. E lo dimostra lo stile differente adottato sulla McLaren e sulla Alpha Tauri, infatti sulla prima si può notare una linea continua e inclinata del fondo e adotta una piccola nervatura nella zona finale. Mentre la Alpha Tauri adotta una linea del fondo non della stessa inclinazione: presenta nella zona centrale un gradino. Qui è presente un deviatore svergolato, mentre nella zona finale trova posto una lunga ...

