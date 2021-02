Giulia De Lellis e le critiche del nuovo fidanzato: “Sei una…” (Di sabato 20 febbraio 2021) La nota influencer romana, Giulia De Lellis, ha ricevuto alcune critiche da parte del suo nuovo fidanzato. Giulia De Lellis (Instagram)Giulia De Lellis è un personaggio televisivo italiano. Ha costruito la sua fama sui social network, dove da anni è seguitissima dai suoi tanti estimatori. Ha sfondato nel mondo della Tv, grazie alla storica trasmissione condotta da Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Qui si è presentata come corteggiatrice del tronista di allora, Andrea Damante. La scelta di quest’ultimo è ricaduta proprio sulla fashion blogger nata a Roma, con la quale nel 2016 ha intrapreso una relazione sentimentale, finita soltanto lo scorso anno. Della loro storia amorosa, la De Lellis ne ha parlato ... Leggi su kronic (Di sabato 20 febbraio 2021) La nota influencer romana,De, ha ricevuto alcuneda parte del suoDe(Instagram)Deè un personaggio televisivo italiano. Ha costruito la sua fama sui social network, dove da anni è seguitissima dai suoi tanti estimatori. Ha sfondato nel mondo della Tv, grazie alla storica trasmissione condotta da Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Qui si è presentata come corteggiatrice del tronista di allora, Andrea Damante. La scelta di quest’ultimo è ricaduta proprio sulla fashion blogger nata a Roma, con la quale nel 2016 ha intrapreso una relazione sentimentale, finita soltanto lo scorso anno. Della loro storia amorosa, la Dene ha parlato ...

cherryblowssom : posso sapere perché giulia de lellis mangia un sacco di schifezze e non ingrassa - giuliaagogi : “La famiglia è la patria del cuore” a caduta libera ed è subito Giulia de Lellis???? - fremdfe : Tipo Belen Giulia de Lellis quell'altra del grande fratello che non so come si chiama dio pºrçº - CHENBAE45959461 : RT @IHQmasterpiece: Mandate a Giuli anche le storie di Giulia De Lellis... Sicuro le fa piacere e la ringrazia. #prelemi - Elisa39677228 : RT @IHQmasterpiece: Mandate a Giuli anche le storie di Giulia De Lellis... Sicuro le fa piacere e la ringrazia. #prelemi -