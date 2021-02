Giorgio Manetti ci ripensa su Gemma: colpo di scena dopo il trono over (Di sabato 20 febbraio 2021) Giorgio Manetti è stato un cavaliere di Uomini e Donne. Ha ottenuto una popolarità inaspettata per la storia d’amore con Gemma Galgani. Adesso è felicemente fidanzato con un’altra, ma di recente è tornato a parlare della sua ex fiamma. Ecco cosa ha detto. Giorgio e Gemma – Solonotizie24Le parole inaspettate di Giorgio Nonostante siano stati insieme pochi mesi, Giorgio e Gemma hanno emozionato il pubblico di Maria De Filippi. Lei era radiosa e solare grazie al cavaliere, però ha deciso di voltare pagina perché quest’ultimo non era innamorato. dopo tanti alti e bassi Giorgio ha deciso di gettare la spugna, così lasciato lo studio e adesso sorride accanto all’attuale fidanzata. Spesso si incontra a Firenze con Tina ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 febbraio 2021)è stato un cavaliere di Uomini e Donne. Ha ottenuto una popolarità inaspettata per la storia d’amore conGalgani. Adesso è felicemente fidanzato con un’altra, ma di recente è tornato a parlare della sua ex fiamma. Ecco cosa ha detto.– Solonotizie24Le parole inaspettate diNonostante siano stati insieme pochi mesi,hanno emozionato il pubblico di Maria De Filippi. Lei era radiosa e solare grazie al cavaliere, però ha deciso di voltare pagina perché quest’ultimo non era innamorato.tanti alti e bassiha deciso di gettare la spugna, così lasciato lo studio e adesso sorride accanto all’attuale fidanzata. Spesso si incontra a Firenze con Tina ...

