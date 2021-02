Genoa | Pandev entra a gara in corso | un nuovo record per la Serie A

(Di sabato 20 febbraio 2021)-Verona è stata una partita che ha permesso a Gorandi stabilire unper il campionato diA. Il dato-Verona è stata una partita che ha permesso a Gorandi stabilire unper il campionato diA. L’attaccante macedone, come riferito d Opta, è diventato il giocatore con più presenze da subto inA nell’era dei tre punti a vittoria (155), superando Sergio Pellissier (154). Leggi su Calcionews24.com

(3 - 5 - 2) : Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (66 Scamacca), Badelj, Zajc (46 Shomurodov), Czyborra (46 Pellegrini); Pjaca (56 Rovella), Destro (66). Al termine del pareggio contro il Verona, Davide Ballardini ha parlato a Sky: 'Sono felice. Bisogna pensare alla compattezza e alla solidità, così riesci a fare bene le due fasi di gioco.'