Covid | Lopalco a Tgcom24 | ' Cittadini stanchi | tendono ad abbassare la guardia'

(Di sabato 20 febbraio 2021) 'Isonoadlae così si alzano i contagi. Questo continuo cambio di colori non credo faccia bene nemmeno all'economia'. Lo dice aPier Luigi, assessore alla Sanità della Regione Puglia . E in merito alla nuova e annunciata ordinanza regionale sulla scuola che prevederebbe la didattica digitale integrata fino al ...

Lo dice a Tgcom24 Pier Luigi, assessore alla Sanità della Regione Puglia . E in merito alla nuova e annunciata ordinanza regionale sulla scuola che prevederebbe la didattica digitale ......il momento di vaccinarli prima di esporli nuovamente ai pericoli legati alle varianti del. ... Le dichiarazioni di Pierluigi'C'è preoccupazione per la circolazione del virus fra bambini e ...Passo dopo passo, speriamo in tempi ragionevoli, di vaccinare tutti”: Con queste parole l’assessore alla Salute Pierlugi Lopalco ha dato il via ufficiale alla campagna vaccinale anti Covid 19 dedicata ...Lopalco: “Opzione intelligente” Di. L’avanzare delle varianti covid-19 spaventa il Governo e la maggior parte degli esperti tanto che, il Ministro della Salute Roberto Speranza sta pensando ad un vero ...