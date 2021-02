Covid, a Wuhan l’Oms indaga su conigli tassi e furetti (Di sabato 20 febbraio 2021) Cristina Martelli L’équipe dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che si è recata in Cina per indagare sul Sars-Cov-2 ipotizza il coinvolgimento di altre due specie animali nell’origine della pandemia. I principali indiziati sarebbero i tassi e i furetti, endemici del Sud Est asiatico, e i conigli in vendita nei banchi del mercato di Wuhan e che potrebbero essere portatori del coronavirus. Lo riporta il Wall Street Journal. Le indagini si stanno concentrando ora per ricostruire la catena di fornitori degli animali, in particolare nelle zone dove sono stati trovati i pipistrelli positivi a un coronavirus molto simile a quello che è causa di Covid-19 negli esseri umani. Le autorità cinesi non sarebbero state particolarmente collaborative con la squadra ... Leggi su improntaunika (Di sabato 20 febbraio 2021) Cristina Martelli L’équipe dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che si è recata in Cina perre sul Sars-Cov-2 ipotizza il coinvolgimento di altre due specie animali nell’origine della pandemia. I principali indiziati sarebbero ie i, endemici del Sud Est asiatico, e iin vendita nei banchi del mercato die che potrebbero essere portatori del coronavirus. Lo riporta il Wall Street Journal. Le indagini si stanno concentrando ora per ricostruire la catena di fornitori degli animali, in particolare nelle zone dove sono stati trovati i pipistrelli positivi a un coronavirus molto simile a quello che è causa di-19 negli esseri umani. Le autorità cinesi non sarebbero state particolarmente collaborative con la squadra ...

