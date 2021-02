Covid, a Salerno screening nelle scuole: due positivi su 1.539 tamponi (Di sabato 20 febbraio 2021) “Su una popolazione di 1539 tra studenti, dirigenti scolastici, docenti e personale, tracciati in questi giorni, sono stati individuati due positivi grazie allo screening partito nelle scuole di Salerno, che ho fortemente voluto in accordo con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e in collaborazione con la Fondazione EBRIS”. Lo ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, parlando del progetto “tamponi a scuola” avviato il 17 febbraio. “Si tratta – ha aggiunto il sindaco – di due alunni che frequentano uno l’Istituto Monterisi e l’altro l’Istituto Don Milani”. Napoli ha rivolto un appello “a tutto il mondo della scuola affinche’ aderisca a questa imponente campagna di screening”. “Essendo su base volontaria non obblighiamo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 febbraio 2021) “Su una popolazione di 1539 tra studenti, dirigenti scolastici, docenti e personale, tracciati in questi giorni, sono stati individuati duegrazie allopartitodi, che ho fortemente voluto in accordo con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e in collaborazione con la Fondazione EBRIS”. Lo ha detto il sindaco diVincenzo Napoli, parlando del progetto “a scuola” avviato il 17 febbraio. “Si tratta – ha aggiunto il sindaco – di due alunni che frequentano uno l’Istituto Monterisi e l’altro l’Istituto Don Milani”. Napoli ha rivolto un appello “a tutto il mondo della scuola affinche’ aderisca a questa imponente campagna di”. “Essendo su base volontaria non obblighiamo ...

repubblica : Covid, balli vietati: dal sindaco che festeggia in municipio ai single in cerca dell'anima gemella. Multe per tutti… - vcristina29 : RT @repubblica: Covid, balli vietati: dal sindaco che festeggia in municipio ai single in cerca dell'anima gemella. Multe per tutti: Oltre… - EdoardoQuaquini : RT @repubblica: Covid, balli vietati: dal sindaco che festeggia in municipio ai single in cerca dell'anima gemella. Multe per tutti: Oltre… - mgulivo7 : RT @repubblica: Covid, balli vietati: dal sindaco che festeggia in municipio ai single in cerca dell'anima gemella. Multe per tutti: Oltre… - MRigalon : RT @repubblica: Covid, balli vietati: dal sindaco che festeggia in municipio ai single in cerca dell'anima gemella. Multe per tutti: Oltre… -