"Clara si era pagata il funerale 2 settimane prima di essere uccisa dall'ex. Forse aveva capito" (Di sabato 20 febbraio 2021) “Clara due settimane fa si era andata a pagare il funerale. Non voleva gravare sull’anziano padre e sul figlio. Forse aveva capito che sarebbe finita male”.Lo ha detto il commesso che in modo saltuario lavorava per Clara Ceccarelli, la negoziante uccisa ieri pomeriggio in pieno centro a Genova dal suo ex compagno Renato Scapusi, 59 anni.L’uomo la perseguitava da quasi un anno, e cioè dalla fine della loro relazione. “Non risultano però denunce a suo carico o altri procedimenti” ha detto il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi. Il pubblico ministero, Giovanni Arena, ha disposto la perizia psichiatrica sull’assassino: l’incarico verrà conferito lunedì al medico Gabriele Rocca, mentre lunedì pomeriggio il medico legale Lucrezia ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) “duefa si era andata a pagare il. Non voleva gravare sull’anziano padre e sul figlio.che sarebbe finita male”.Lo ha detto il commesso che in modo saltuario lavorava perCeccarelli, la negozianteieri pomeriggio in pieno centro a Genova dal suo ex compagno Renato Scapusi, 59 anni.L’uomo la perseguitava da quasi un anno, e cioèa fine della loro relazione. “Non risultano però denunce a suo carico o altri procedimenti” ha detto il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi. Il pubblico ministero, Giovanni Arena, ha disposto la perizia psichiatrica sull’assassino: l’incarico verrà conferito lunedì al medico Gabriele Rocca, mentre lunedì pomeriggio il medico legale Lucrezia ...

alinatede : RT @HuffPostItalia: 'Clara si era pagata il funerale 2 settimane prima di essere uccisa dall'ex. Forse aveva capito' - Nena_Nina_Schi : RT @HuffPostItalia: 'Clara si era pagata il funerale 2 settimane prima di essere uccisa dall'ex. Forse aveva capito' - HuffPostItalia : 'Clara si era pagata il funerale 2 settimane prima di essere uccisa dall'ex. Forse aveva capito' - Clara__93 : @pensamiluna Era riferito a quando litigavano, ed è vero che a parte il periodo dello stratega gate quando non le e… - aranciaverde : RT @mammanto9: “Clara Ceccarelli aveva paura”, chi era la donna uccisa nel suo negozio in via Colombo -