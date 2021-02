Calcio in lutto Addio a Mauro Bellugi eroe del catenaccio ed uomo vero Maledetto Covid-19

(Di sabato 20 febbraio 2021)ha combatutto fino all’ultimo respiro la sua battaglia contro il-19. Nonostante l’amputazione delle due gambe subita nel mese di novembre,aveva continuato a resistere senza mai arrendersi. Proprio come avveniva sul terreno di gioco quando il suo compito era di marcare in modo implacabile l’attaccante avversario più forte e pericoloso. Il mondo delpiange(leggi di più). Ununanime che associa non solo le tifoserie delle squadre per le quali aveva giocato, ma tutto il mondo delha militato, tra le altre squadre, nel Bologna e nel Napoli. Ma la parte più bella sua carriera era stata con la maglia ...

SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel mondo del calcio, morto Mauro Bellugi L'ex calciatore di Inter e Bologna aveva 71 anni #SkySport #Bellugi - DiMarzio : Calcio italiano in lutto: è morto Mauro #Bellugi - RaiNews : Lutto nel calcio, morto Mauro #Bellugi #coronavirus - peppeiannicelli : Addio a #MauroBellugi, apostolo del primo non prenderle. Che fine ha fatto la scuola italiana dei difensori? Esiste… - UbaldoLorenzo : Un toscanaccio un grande stopper r. i. p. -

Di seguito le parole di Gravina: 'E' un grande dolore per il calcio italiano, Mauro è stato un ... Ricordiamo inoltre che domani l'Inter scenderà in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria ... Cordoglio per la scomparsa di Mauro Bellugi. 20/02/2021, 16:51. L'Associazione Italiana Arbitri si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Mauro Bellugi. Al l ... Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Mauro Bellugi. A ricordarlo c'è Tarcisio Burgnich, compagno di mille battaglie in quella difesa. Ai nostri microfoni ha ricordato, commosso, quello che è ...