Autostrade, i cantieri si allargano: via a nuove esenzioni su A10 e A26 (Di sabato 20 febbraio 2021) Genova, la tratta gratuita estesa da domani fino a Masone e Arenzano. Verso Rapallo il pedaggio sarà invece dimezzato Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 20 febbraio 2021) Genova, la tratta gratuita estesa da domani fino a Masone e Arenzano. Verso Rapallo il pedaggio sarà invece dimezzato

riviera24 : Autostrade, i sindacati: «Il tavolo tecnico per la gestione dei cantieri includa anche noi» - virgo1972_ : @AcquaroliF Intanto dica ad autostrade di chiudere i cantieri infiniti del nostro tratto.... - BJLiguria : Cantieri Autostrade: istituzionalizzato tavolo tecnico con Mit, Aspi e categorie economiche -… - sulsitodisimone : RT @genovapostnews: Autostrade, un’altra mattina di passione: lunghe code in A10 per i cantieri in A26 - Miti_Vigliero : RT @genovapostnews: Autostrade, un’altra mattina di passione: lunghe code in A10 per i cantieri in A26 -