Acquapendente (Viterbo) – Morta una donna sulla Cassia: scende dal bus e viene investita

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto nella tarda mattinata di oggi al chilometro 131 della via Cassia. La donna è stata investita dal camion sembra dopo essere stata scesa dal pullman: per lei non c'è stato nulla da fare, è Morta praticamente sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate.

