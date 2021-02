Ultime Notizie Roma del 19-02-2021 ore 17:10 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid sono tre le regioni che dovrebbero passare dal giallo all’arancione in base ai dati del monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi secondo quanto si apprende sono il Molise e la Campania e l’Emilia Romagna la Provincia autonoma di l’Umbria dovrebbero passare al rosso anche se in parte già lo erano con ordinanze regionali la decisione sarà presa dal ministro Roberto speranza nelle prossime ore alla luce delle Ultime valutazioni della cabina di regia del comitato tecnico-scientifico e l’incidenza dei casi covid in Italia cresce rispetto alla settimana precedente 135,46% mila abitanti contro i 133,13% mila abitanti del 17 febbraio lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino sono intero ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 febbraio 2021)dailynews radiogiornale con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid sono tre le regioni che dovrebbero passare dal giallo all’arancione in base ai dati del monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi secondo quanto si apprende sono il Molise e la Campania e l’Emiliagna la Provincia autonoma di l’Umbria dovrebbero passare al rosso anche se in parte già lo erano con ordinanze regionali la decisione sarà presa dal ministro Roberto speranza nelle prossime ore alla luce dellevalutazioni della cabina di regia del comitato tecnico-scientifico e l’incidenza dei casi covid in Italia cresce rispetto alla settimana precedente 135,46% mila abitanti contro i 133,13% mila abitanti del 17 febbraio lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino sono intero ...

Agenzia_Ansa : Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 353. #ANSA - fanpage : Il dottor Palù sulle multinazionali che producono vaccini: 'Producono in stabilimenti non ancora validati' - fanpage : L'operatore, vaccinato anche con la seconda dose, è risultato positivo alla #variantebrasiliana - corgiallorosso : #Lipsia, #Kluivert: “Mi immagino qui a lungo” ma #Nagelsmann frena: “Troppi infortuni, l’ho visto poco in allenamen… - romatoday : Maturità, dall'Invalsi all'orale: come cambia l'esame 2021 -