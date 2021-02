Tommaso Zorzi, pubblico del GF Vip inferocito: “È andato oltre, non si doveva permettere” (Di venerdì 19 febbraio 2021) E menomale che avevano fatto pace al GF Vip… Dopo settimane di forte tensione, parole a mezza bocca o addirittura zero dialogo, dopo la 40esima puntata Tommaso Zorzi aveva abbracciato Giulia Salemi, in preda a un pianto disperato per il pieno di nomination ricevute nella Casa. Pur tifando per Stefania, con cui ha un rapporto fortissimo, Tommaso ha consolato Giulia mettendo da parte le incomprensioni. “Oggi è finita. Anch’io ti voglio bene, oggi ci abbiamo messo una pietra sopra. Io non ti ho nominata. Non ho mai avuto niente contro di te. Abbiamo avuto i nostri screzi, non ho intenzione di continuare a fare una guerra stupida. Non ci porta da nessuna parte. Non ti voglio vedere così, ci rimango male se sei così. Ho un cuore, piccolo ma c’è”. (Continua dopo la foto) Pochi giorni dopo, alla vigilia della puntata in cui – televoto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) E menomale che avevano fatto pace al GF Vip… Dopo settimane di forte tensione, parole a mezza bocca o addirittura zero dialogo, dopo la 40esima puntataaveva abbracciato Giulia Salemi, in preda a un pianto disperato per il pieno di nomination ricevute nella Casa. Pur tifando per Stefania, con cui ha un rapporto fortissimo,ha consolato Giulia mettendo da parte le incomprensioni. “Oggi è finita. Anch’io ti voglio bene, oggi ci abbiamo messo una pietra sopra. Io non ti ho nominata. Non ho mai avuto niente contro di te. Abbiamo avuto i nostri screzi, non ho intenzione di continuare a fare una guerra stupida. Non ci porta da nessuna parte. Non ti voglio vedere così, ci rimango male se sei così. Ho un cuore, piccolo ma c’è”. (Continua dopo la foto) Pochi giorni dopo, alla vigilia della puntata in cui – televoto ...

