Theo Hernandez: "Derby? Sarà una bella partita. Non temiamo nessuno" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Theo Hernandez, esterno del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole in vista del Derby: "Qui a Milano i Derby sono tutti importanti, però certamente questo lo Sarà di più per la posizione e i pochi punti di distanza che ci separano in classifica: Sarà un gran Derby. Una partita dura e intensa ma penso che faremo una bella prestazione. Chi temo di più? In realtà non temo nessuno e nemmeno i miei compagni hanno paura. Faremo il nostro gioco e lotteremo per vincere".

