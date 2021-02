Si e? spento a soli 47 anni | i messaggi d’addio dei suoi colleghi V I P

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutte le sue foto a fine articolo. È morto a 47, da tempo lottava contro la leucemia. “Molte persone sono entrate e uscite dalla mia vita negli ultimi venticinque, ma tu sei stato una costante. Man mano che sono cresciuta e mi sono evoluta, tu ti sei evoluto con me. Il viaggio spirituale che abbiamo entrambi intrapreso ha chiarito perché siamo rimasti l'uno nella vita dell'altro per così tanto tempo. Sono devastata che tu oggi sia andato avanti”. L’attrice Laverne Cox, protagonista della serie tv Orange is the new black, lo ha ricordato così sui social Ari Gold era un dj newyorkese e artista LGBTQ. La notizia della scomparsa dell’artista che aveva cantato i cori di Diana Ross e Cyndi Lauper, è stata data dalla casa di produzione World of Wonder che organizza il reality show RuPaul’s Drag Race che ha lavorato a stretto contatto ...