Sì della Camera a Draghi, ma con 16 no M5S. Scissione in corso (e Dibba scalda i motori) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Il governo Draghi incassa la fiducia anche alla Camera – i sì sono 535, contrari 56 (di cui 16 M5S, che rischiano l'espulsione) e 5 gli astenuti (4 M5S tra questi) – e la Scissione nel Movimento è ormai inevitabile. Come accaduto al Senato, l'esecutivo dell'ex numero uno della Bce non supera i numeri del governo Monti, che nel 2011 ottenne 556. Draghi dunque si posiziona al terzo posto dietro anche il governo Andreotti IV (del 1978) che ottenne 545 sì. Ma, tornando ai 5 Stelle, sono altri i numeri sotto osservazione. Infatti oltre a contrari e astenuti, nel Movimento si registrano anche 12 assenti per il voto di fiducia di ieri. In totale 34 deputati pentastellati, pronti a dar vita a un nuovo gruppo. I dissidenti M5S hanno i numeri per creare un nuovo gruppo in Parlamento

