Roma corsara, Milan ripreso in volata, crollo Napoli (Di venerdì 19 febbraio 2021) Granada - Napoli 2 - 0 Il solito Napoli molle, svagato degli ultimi tempi esce sconfitto per 2 - 0 sul campo del Granada e mette seriamente a rischio la qualificazione agli ottavi di finale di Europa ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 19 febbraio 2021) Granada -2 - 0 Il solitomolle, svagato degli ultimi tempi esce sconfitto per 2 - 0 sul campo del Granada e mette seriamente a rischio la qualificazione agli ottavi di finale di Europa ...

Europa League, i risultati delle gare delle 19: il Milan pareggia a Belgrado 2 a 2, Roma corsara in terra portoghese Dinamo Kiev - Club Brugge 1 - 1 (ore 16.00): 62' Buyalskiy (D), 67' Mechele (B) Braga - Roma 0 - 2 5' Dzeko (R), 87' Mayoral (M) Krasnodar - Dinamo Zagabria 2 - 3 : 15', 54' Petkovic (D), 29' Berg (K)...

