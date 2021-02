Preoccupano gli ascolti di Canale 5: ecco i numeri di ieri (Di venerdì 19 febbraio 2021) Destano più di qualche preoccupazione gli ascolti di Canale 5 che, nell’ultimo periodo, sembrano allontanarsi dai picchi di share che raggiungevano con estrema facilità fino a poco tempo fa. Ma vediamo nel dettaglio i numeri della serata di ieri: nel preserale che ha visto opporsi su Rai1 i Soliti Ignoti e su Canale 5 Striscia la Notizia, il primo ha ottenuto 4.885.000 spettatori con il 17.7%, mentre il secondo si è arrestato a 3.692.000 spettatori con uno share del 13.3%. Non è andata meglio la prima serata di Canale 5 che proponeva Animali fantastici e dove trovarli che ha totalizzato 1.286.000 spettatori, pari al 6.5% di share, contro i 5.516.000 spettatori pari al 22.9% di share (nel dettaglio primo episodio: 5.699.000 – 21.3%; secondo episodio: 5.352.000 – 24.8%) di Che Dio ... Leggi su trendit (Di venerdì 19 febbraio 2021) Destano più di qualche preoccupazione glidi5 che, nell’ultimo periodo, sembrano allontanarsi dai picchi di share che raggiungevano con estrema facilità fino a poco tempo fa. Ma vediamo nel dettaglio idella serata di: nel preserale che ha visto opporsi su Rai1 i Soliti Ignoti e su5 Striscia la Notizia, il primo ha ottenuto 4.885.000 spettatori con il 17.7%, mentre il secondo si è arrestato a 3.692.000 spettatori con uno share del 13.3%. Non è andata meglio la prima serata di5 che proponeva Animali fantastici e dove trovarli che ha totalizzato 1.286.000 spettatori, pari al 6.5% di share, contro i 5.516.000 spettatori pari al 22.9% di share (nel dettaglio primo episodio: 5.699.000 – 21.3%; secondo episodio: 5.352.000 – 24.8%) di Che Dio ...

