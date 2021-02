TV7Benevento : Pd: Gribaudo, 'bene Direzione, ovviamente fino ad allora niente sottosegretari, vero?'... -

Ultime Notizie dalla rete : Gribaudo bene

Agenzia ANSA

" Il Pd - fa sapere Chiara- ha convocato la Direzione sulla parità per giovedì 25 . Molto. Ovviamente fino a quella data nessuno preparerà liste di sottosegretari. Vero?". La...Nelle prossime settimane abbiamo in programma una videoconferenza online con la deputata Chiara" Il testo del volantino: "Dopo avere resa nota la vicenda in cui il Sindaco di Borgo ha ...Roma, 19 feb (Adnkronos) – “Il @pdnetwork ha convocato la Direzione sulla #parità per giovedì 25. Molto bene. Ovviamente fino a quella data nessuno preparerà liste di sottosegretari. Vero?”. Lo scrive ..."Il Pd ha convocato la Direzione sulla parità per giovedì 25. Molto bene. Ovviamente fino a quella data nessuno preparerà liste di sottosegretari. Vero?". (ANSA) ...