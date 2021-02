Osimhen contro Osimhen Victor smentisce il fratello | ' Nessuno parla per me Amo il Napoli'

partenopeoswiss : RT @CorSport: #Napoli, #Osimhen contro il fratello: “Nessuno parla al mio posto” - CorSport : #Napoli, #Osimhen contro il fratello: “Nessuno parla al mio posto” - sportli26181512 : Napoli, Osimhen contro il fratello: “Nessuno parla al mio posto”: L’attaccante nigeriano smentisce su Instagram le… - sportli26181512 : Osimhen contro Osimhen Victor smentisce il fratello: 'Nessuno parla per me. Amo Gattuso': Osimhen contro Osimhen Vi… - Gazzetta_it : #Napoli, #Osimhen contro Osimhen Victor smentisce il fratello: 'Nessuno parla per me' -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen contro

Alcune dichiarazioni rilasciate giovedì dal fratello , avevano messo in cattiva luce Victorche su Instagram in una stories ha voluto sottolineare: "Desidero chiarire che chiedere un'opinione relativa al calcio a un mio parente non è la stessa cosa che chiedermelo direttamente. Amo ......gli spagnoli, non desta preoccupazioni. Anche Diego Demme pare recuperabile per la trasferta di Bergamo, e per questo si giocherà il posto con Fabian Ruiz e Zielinski . In attaccosarà ...19/02/2021 - L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ha commentato in conferenza stampa il match di Europa League perso contro il Granada. Avete fatto fatica a verticalizzare, come mai? “Per verticalizza ...Victor Osimhen ha voluto prendere le distanze dalle dichiarazioni espresse da suo fratello Andrew nei giorni scorsi in cui sottolineava come il fatto ...