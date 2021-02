Nuovo Cinema Paradiso, il dramma di Salvatore Cascio: "Sto diventando cieco" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Salvatore Cascio, attore che in Nuovo Cinema Paradiso interpretava il bambino innamorato del Cinematografo, ha parlato della malattia che lo sta rendendo cieco. Salvatore Cascio, il bambino di Nuovo Cinema Paradiso, oggi 42 anni, ha descritto il dramma che si ritrova a vivere da quando è affetto da una retinite pigmentosa che lo sta facendo diventare completamente cieco. Era il 1988 quando al Cinema usciva Nuovo Cinema Paradiso, quello che ancora oggi viene considerato come il film più amato di Giuseppe Tornatore. All'epoca Salvatore Cascio non aveva ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021), attore che ininterpretava il bambino innamorato deltografo, ha parlato della malattia che lo sta rendendo, il bambino di, oggi 42 anni, ha descritto ilche si ritrova a vivere da quando è affetto da una retinite pigmentosa che lo sta facendo diventare completamente. Era il 1988 quando alusciva, quello che ancora oggi viene considerato come il film più amato di Giuseppe Tornatore. All'epocanon aveva ...

