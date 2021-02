Napoli, ancora multe ai giovani festaioli: non rispettano le normative (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono state multate ulteriori 27 persone a seguito di alcune feste svoltesi tra Melito e Villaricca a causa di inottemperanza delle leggi anti contagio. I cittadini, in particolar modo i giovani, si stanno comportando in maniera molto pericolosa nelle ultime settimane. Continua l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Nei comuni di Melito di Napoli e Villaricca, i militari della Compagnia di Marano hanno identificato 158 persone e controllato 61 veicoli. Particolare attenzione è stata prestata al rispetto della normativa anti-contagio. Quattordici persone – titolare compreso – sono state sanzionate perché all’interno di un bar in Via Roma a Melito oltre l’orario consentito. Ventisette, invece, le persone multate perché sorprese a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono state multate ulteriori 27 persone a seguito di alcune feste svoltesi tra Melito e Villaricca a causa di inottemperanza delle leggi anti contagio. I cittadini, in particolar modo i, si stanno comportando in maniera molto pericolosa nelle ultime settimane. Continua l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di. Nei comuni di Melito die Villaricca, i militari della Compagnia di Marano hanno identificato 158 persone e controllato 61 veicoli. Particolare attenzione è stata prestata al rispetto della normativa anti-contagio. Quattordici persone – titolare compreso – sono state sanzionate perché all’interno di un bar in Via Roma a Melito oltre l’orario consentito. Ventisette, invece, le persone multate perché sorprese a ...

