Milan-Inter, Donnarumma: "Scudetto? Non dobbiamo accontentarci. Tutto sul derby, Ibrahimovic ed il mio rinnovo"

A poco più di 48 ore dalla "Stracittadina", il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, ha parlato ai microfoni di "Sky Sport" in vista del derby contro l'Inter, in programma domenica (21 febbraio) alle ore 15,00, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Di seguito le parole dell'estremo difensore rossonero.

"Dopo il lockdown e la partita contro la Juventus è nato tutto il nostro percorso. Con Pioli lavoriamo bene e stiamo bene in campo, curando la fase difensiva al meglio. Dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto ancora niente. Speriamo di continuare a divertirci..."

