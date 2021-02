Lockdown Italia, epidemiologo Volpi: “Inutile e dannoso” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Il Lockdown non solo è Inutile, ma dannoso. O i ci troviamo davanti a un’evidenza, e cioè che l’andamento della pandemia risulta totalmente slegato dalle strategie adottate dai vari Paesi. La Germania e il Regno Unito sono la dimostrazione del fallimento delle misure più drastiche, che laggiù dove sono state prese hanno portato solo più vittime. Berlino sì è messa in Lockdown il 9 dicembre, dopodiché da una media di 2.000 morti a settimana è passata a una di 6.000 morti a settimana e oggi ha il doppio dei morti di otto-nove settimane fa. Se chiudi in casa i positivi con i negativi la gente muore. Esattamente quanto accaduto in Italia a marzo, a riprova che il Lockdown uccide”. Lo afferma l’epidemiologo Roberto Volpi, autore del libro ‘No! Non è andato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Ilnon solo è, ma. O i ci troviamo davanti a un’evidenza, e cioè che l’andamento della pandemia risulta totalmente slegato dalle strategie adottate dai vari Paesi. La Germania e il Regno Unito sono la dimostrazione del fallimento delle misure più drastiche, che laggiù dove sono state prese hanno portato solo più vittime. Berlino sì è messa inil 9 dicembre, dopodiché da una media di 2.000 morti a settimana è passata a una di 6.000 morti a settimana e oggi ha il doppio dei morti di otto-nove settimane fa. Se chiudi in casa i positivi con i negativi la gente muore. Esattamente quanto accaduto ina marzo, a riprova che iluccide”. Lo afferma l’Roberto, autore del libro ‘No! Non è andato ...

