L’attività che ha reso Flamini il calciatore più ricco del mondo (Di venerdì 19 febbraio 2021) A livello calcistico, di lui si sono perse le tracce. Ultima esperienza al Getafe nel 2019: secondo alcuni è svincolato, in attesa di qualche opportunità. Ma l’ipotesi più probabile è che Mathieu... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 febbraio 2021) A livello calcistico, di lui si sono perse le tracce. Ultima esperienza al Getafe nel 2019: secondo alcuni è svincolato, in attesa di qualche opportunità. Ma l’ipotesi più probabile è che Mathieu...

rtl1025 : ?? Una spettacolare eruzione è in corso sull'#Etna con una forte attività esplosiva dal cratere di Sud-est e l'emis… - LobbaLuisa : RT @franna_rugg84: Renzi e Italia Viva hanno tenuto in ostaggio per un mese l'intero Paese, bloccando i ristori per attività che stanno sof… - GiorgioAntonel1 : RT @tranellio: Chi sono i probiviri del M5S? Andreola, Berti, Dadone. Dadone più vicina ai governisti, Berti è di buonsenso, ma dipende da… - elisabettap38 : RT @franna_rugg84: Renzi e Italia Viva hanno tenuto in ostaggio per un mese l'intero Paese, bloccando i ristori per attività che stanno sof… - whosmony : RT @ASampierdarena: Come prima notizia del TGR #Liguria si parla di un iperafflusso di pazienti COVID al pronto soccorso del Villa Scassi d… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attività che Caserta, Ciontoli, 27 anni da consigliere: La citta' ombra della Reggia l'eco di caserta