‘Il processo ai Chicago 7’ visibile gratis on line per 48 ore

ROMA – 'Il processo ai Chicago 7? di Aaron Sorkin, candidato a cinque Golden Globe (tra cui Miglior film e Miglior regia) sarà disponibile in tutto il mondo in lingua originale (con possibilità di attivare i sottotitoli in italiano) venerdì 19 febbraio dalle ore 9, e per 48 ore, gratuitamente sul canale YouTube di Netflix US.L'evento speciale ricade nell'anniversario della sentenza contro Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines e Lee Weiner. Loro sono i 'Chicago Seven': il gruppo di attivisti accusati dal governo federale degli Stati Uniti di cospirazione e istigazione alla sommossa. Quella che doveva essere una manifestazione pacifica contro la guerra in Vietnam alla convention del partito democratico statunitense del 1968 si è trasformata in una serie di scontri violenti con la polizia e la guardia nazionale. Dopo la proclamazione del presidente repubblicano Richard Nixon, questi sette attivisti furono al centro di un acceso processo, tra i più noti della storia americana, che ha animato l'opinione pubblica dal settembre 1969 fino a febbraio 1970.Nel cast della pellicola, scritta e diretta da Sorkin, Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Alex Sharp e Jeremy Strong.

