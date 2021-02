Il legno trasparente è la grande scoperta destinata a rivoluzionare le nostre case (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il legno può essere trasformato in un materiale con la stessa trasparenza del vetro, un vero e proprio legno trasparente, pur senza perdere le sue qualità di resistenza e di isolamento termico. Una scoperta sensazionale che potrebbe trasformare questa fonte rinnovabile in un materiale da costruzione ad alta efficienza energetica. Ad affermarlo è un gruppo di ricercatori del dipartimento di scienze dei materiali della Università del Maryland negli Stati Uniti, che da anni sono al lavoro su questo nuovo materiale, e che recentemente hanno pubblicato un articolo sulla rivista Science Advances per spiegare come basti un semplice processo chimico a rendere il legno trasparente. Senza spendere troppo e senza danneggiare le qualità del materiale. Vetro o legno? L’uomo ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilpuò essere trasformato in un materiale con la stessa trasparenza del vetro, un vero e proprio, pur senza perdere le sue qualità di resistenza e di isolamento termico. Unasensazionale che potrebbe trasformare questa fonte rinnovabile in un materiale da costruzione ad alta efficienza energetica. Ad affermarlo è un gruppo di ricercatori del dipartimento di scienze dei materiali della Università del Maryland negli Stati Uniti, che da anni sono al lavoro su questo nuovo materiale, e che recentemente hanno pubblicato un articolo sulla rivista Science Advances per spiegare come basti un semplice processo chimico a rendere il. Senza spendere troppo e senza danneggiare le qualità del materiale. Vetro o? L’uomo ...

margheritafare2 : In futuro le finestre potrebbero essere costruite con legno trasparente - ilungagroup : GREEN NEWS: inventato il legno trasparente. Esso con caratteristiche di resistenza e sostenibilità, potrebbe essere… - VadoAcorrere : RT @Guruitter: Oggi è una buona giornata, come tutte, per sapere qualcosa in più. Esiste il legno trasparente. Non nasce tale ma con un sem… - duesoli : RT @Guruitter: Oggi è una buona giornata, come tutte, per sapere qualcosa in più. Esiste il legno trasparente. Non nasce tale ma con un sem… - Guruitter : Oggi è una buona giornata, come tutte, per sapere qualcosa in più. Esiste il legno trasparente. Non nasce tale ma c… -

Ultime Notizie dalla rete : legno trasparente Sul buon uso dell'anacronismo ... torri " che il vuoto rende fantasmatici, e in quella rarefazione passa un carretto di legno ... un filtro minimo, come in fondo lo è la domanda che innesca il discorso, una parete trasparente, ...

Tessuti sostenibili, la Finlandia è all'avanguardia L'azienda tessile finlandese Spinnova produce la fibra direttamente dalla pasta di legno senza ... Inoltre, la piattaforma fornisce ai consumatori e ai partner un servizio completamente trasparente ...

Il legno trasparente è la grande scoperta destinata a rivoluzionare le nostre case GQ Italia Il legno trasparente è la grande scoperta destinata a rivoluzionare le nostre case Più resistente e isolante, ma soprattutto ecosostenibile: ecco perché la scoperta per sfruttare il legno come se fosse vetro è destinata a cambiare radicalmente il mondo delle costruzioni ...

Dell’Acqua (UIL): “Minimi salari per legge o efficacia universale dei contratti collettivi? Dipende dal Sindacato” Secondo il sindacalista, la via maestra è quella dell’attuazione dell’art. 39 della Costituzione, che però impone ai Sindacati Storici di uscire da un’ambiguità che prevede più diritti che doveri, più ...

... torri " che il vuoto rende fantasmatici, e in quella rarefazione passa un carretto di... un filtro minimo, come in fondo lo è la domanda che innesca il discorso, una parete, ...L'azienda tessile finlandese Spinnova produce la fibra direttamente dalla pasta disenza ... Inoltre, la piattaforma fornisce ai consumatori e ai partner un servizio completamente...Più resistente e isolante, ma soprattutto ecosostenibile: ecco perché la scoperta per sfruttare il legno come se fosse vetro è destinata a cambiare radicalmente il mondo delle costruzioni ...Secondo il sindacalista, la via maestra è quella dell’attuazione dell’art. 39 della Costituzione, che però impone ai Sindacati Storici di uscire da un’ambiguità che prevede più diritti che doveri, più ...