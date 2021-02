Gup | Gaia e Camilla travolte sulle strisce pedonali dall' auto di Pietro Genovese

(Di venerdì 19 febbraio 2021), la tragica notte del 21 dicembre del 2019 a Roma, non avevano fatto nessun azzardo: stavano attraversando, dopo che il semaforo pedonale era diventato verde . Un comportamento...

e Camilla , la tragica notte del 21 dicembre del 2019 a Roma, non avevano fatto nessun azzardo: ... Per ildi Roma Gaspare Sturzo, che ha condannato il 19 dicembre scorso il ventenne a 8 anni di ...Pietro Genovese guidava ubriaco e stava mandando messaggi al cellulare.e Camilla, invece, stavano attraversando Corso Francia con il verde e sulle strisce quando sono ...accettata daldi Roma, ...Gaia e Camilla , la tragica notte del 21 dicembre del 2019 a Roma, non avevano fatto nessun azzardo: stavano attraversando sulle strisce, dopo che il semaforo ...Pietro Genovese guidava ubriaco e stava mandando messaggi al cellulare. Gaia e Camilla, invece, stavano attraversando Corso Francia con il verde e sulle strisce quando sono state travolte. È una conda ...