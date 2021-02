Gualtieri a Roma e Fico a Napoli: l’accordo segreto tra Pd e Cinque Stelle in vista delle comunali (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il nome è di quelli pesanti e l’incarico di quelli che scottano: Roberto Gualtieri candidato Pd a sindaco di Roma. Per ora è una proposta, una fascinazione, per alcuni una provocazione, ma certo il nome dell’ex ministro del Tesoro del Governo Conte 2 è destinato a sparigliare non poco le carte nell’area giallorossa, dove da mesi ormai si discute su un nome unico che dovrebbe essere sostenuto da tutta la coalizione, dal Movimento 5 Stelle a Leu, passando ovviamente per il Partito Democratico. Lui, dal canto suo, ci sta pensando molto seriamente, come riporta l’Adnkronos: “L’ex ministro dell’economia Roberto Gualtieri starebbe valutando la proposta del Pd di candidarsi a sindaco di Roma e si sarebbe preso ”qualche giorno’’, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti del Pd Romano, per ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il nome è di quelli pesanti e l’incarico di quelli che scottano: Robertocandidato Pd a sindaco di. Per ora è una proposta, una fascinazione, per alcuni una provocazione, ma certo il nome dell’ex ministro del Tesoro del Governo Conte 2 è destinato a sparigliare non poco le carte nell’area giallorossa, dove da mesi ormai si discute su un nome unico che dovrebbe essere sostenuto da tutta la coalizione, dal Movimento 5a Leu, passando ovviamente per il Partito Democratico. Lui, dal canto suo, ci sta pensando molto seriamente, come riporta l’Adnkronos: “L’ex ministro dell’economia Robertostarebbe valutando la proposta del Pd di candidarsi a sindaco die si sarebbe preso ”qualche giorno’’, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti del Pdno, per ...

