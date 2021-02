GF Vip 5, il televoto su Giulia e Stefania non funziona ancora e partono le polemiche (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 ed una tra Giulia Salemi e Stefania Orlando dovrà abbandonare per sempre la casa. I fan delle due concorrenti stanno votando ininterrottamente per sostenere la loro gieffina preferita, o meglio stavano votando! Già da ieri, infatti, dal sito ufficiale del Grande Fratello risulta praticamente impossibile esprimere la propria preferenza. Aprendo la pagina del televoto sul sito del reality show appare la scritta: “Il servizio di televoto è sospeso a causa di problemi tecnici”. Il problema non è stato ancora risolto nonostante siano passare oramai parecchie ore e sul web è esplosa la polemica. Non solo, da parte del Grande Fratello VIP non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale e la cosa non sta piacendo affatto ai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 ed una traSalemi eOrlando dovrà abbandonare per sempre la casa. I fan delle due concorrenti stanno votando ininterrottamente per sostenere la loro gieffina preferita, o meglio stavano votando! Già da ieri, infatti, dal sito ufficiale del Grande Fratello risulta praticamente impossibile esprimere la propria preferenza. Aprendo la pagina delsul sito del reality show appare la scritta: “Il servizio diè sospeso a causa di problemi tecnici”. Il problema non è statorisolto nonostante siano passare oramai parecchie ore e sul web è esplosa la polemica. Non solo, da parte del Grande Fratello VIP non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale e la cosa non sta piacendo affatto ai ...

