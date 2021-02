Gerry Scotti: «Virginia mi ha fatto innamorare. Incredibile che fa quando c’è ‘Caduta libera’» (Di venerdì 19 febbraio 2021) È al settimo cielo Gerry Scotti, che è diventato nonno per la prima volta. Il 15 dicembre è nata Virginia, figlia del suo Edoardo e della moglie Ginevra. Un lieto evento arrivato dopo la brutta esperienza del Coronavirus. «Sto Bene. Faccio parte di quel gruppo di persone che lo ha avuto tosto, ma a cui è passato velocemente, senza strascichi. Non mi posso lamentare. Anzi… diciamo che l’adrenalina per l’arrivo della piccola Virginia mi ha aiutato più di qualsiasi medicina!», ha dichiarato il conduttore in un’intervista concessa a “Tv Sorrisi e Canzoni”. leggi anche l’articolo —> Gerry Scotti innamorato della sua nipotina Virginia: «Avevo paura di tenerla in braccio» Felice all’idea di sapere che la piccola si sarebbe chiamata come lui, Virginia? ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) È al settimo cielo, che è diventato nonno per la prima volta. Il 15 dicembre è nata, figlia del suo Edoardo e della moglie Ginevra. Un lieto evento arrivato dopo la brutta esperienza del Coronavirus. «Sto Bene. Faccio parte di quel gruppo di persone che lo ha avuto tosto, ma a cui è passato velocemente, senza strascichi. Non mi posso lamentare. Anzi… diciamo che l’adrenalina per l’arrivo della piccolami ha aiutato più di qualsiasi medicina!», ha dichiarato il conduttore in un’intervista concessa a “Tv Sorrisi e Canzoni”. leggi anche l’articolo —>innamorato della sua nipotina: «Avevo paura di tenerla in braccio» Felice all’idea di sapere che la piccola si sarebbe chiamata come lui,? ...

ivanburatti : RT @Ginko_21: Antonella Clerici e Gerry Scotti incarnano la mia idea di intrattenimento: una tv di compagnia che, specie in quest'ultimo an… - gaetano19762010 : RT @tw_fyvry: Aggiornando l'elenco di ospitate di Gerry Scotti in Rai: - Discoring - cantando Smile (1987) - Quelli che il calcio (1996) -… - Usaunaltronome : RT @Ginko_21: Antonella Clerici e Gerry Scotti incarnano la mia idea di intrattenimento: una tv di compagnia che, specie in quest'ultimo an… - scriptved : RAGA UNO MI HA SCRITTO SU TELEGRAM PENSANDO CHE FOSSI UN SUO AMICO E IL BELLO È CHE SU TELEGRAM HO GERRY SCOTTI COM… - pazzipergerry : RT @PaolaTerzi: La bonezza di Gerry scotti dalla Clerici io non la commento. Troppoo troppo bello @Gerry_Scotti @MezzogiornoRai1 -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti Gerry Scotti: cosa significa essere nonno ai tempi della pandemia In un'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, l'amatissimo presentatore televisivo Gerry Scotti ha raccontato la gioia della sua nuova vita da nonno…un nonno follemente innamorato della sua nipotina Virginia , venuta alla luce lo scorso 15 dicembre. Come noto, la piccola è il ...

Paolo Bonolis, la zia Adele folgorata da una prostituta è 'quasi santa' - ...zia Adele folgorata da una prostituta è 'quasi santa' - VIDEO Leggere poesie in gravidanza aiuta lo sviluppo del bambino Ambra Angiolini vince un'importante battaglia contro la bulimia Gerry Scotti ...

Gerry Scotti: «Virginia mi ha già fatto innamorare» Tv Sorrisi e Canzoni Gerry Scotti: «Virginia mi ha fatto innamorare. Incredibile che fa quando c’è ‘Caduta libera’» È al settimo cielo Gerry Scotti, che è diventato nonno per la prima volta. Il 15 dicembre è nata Virginia, figlia del suo Edoardo ...

È Sempre Mezzogiorno, Clerici: triste confessione di Gerry Scotti Il conduttore festeggia con Antonella le prime cento puntate del cooking show di Rai 1 e fa una rivelazione sull'esperienza Covid vissuta in prima persona ...

In un'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, l'amatissimo presentatore televisivoha raccontato la gioia della sua nuova vita da nonno…un nonno follemente innamorato della sua nipotina Virginia , venuta alla luce lo scorso 15 dicembre. Come noto, la piccola è il ......zia Adele folgorata da una prostituta è 'quasi santa' - VIDEO Leggere poesie in gravidanza aiuta lo sviluppo del bambino Ambra Angiolini vince un'importante battaglia contro la bulimia...È al settimo cielo Gerry Scotti, che è diventato nonno per la prima volta. Il 15 dicembre è nata Virginia, figlia del suo Edoardo ...Il conduttore festeggia con Antonella le prime cento puntate del cooking show di Rai 1 e fa una rivelazione sull'esperienza Covid vissuta in prima persona ...