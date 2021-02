Genova, donna uccisa a coltellate in centro. L'ex compagno tenta il suicidio e confessa (Di sabato 20 febbraio 2021) Una donna, Clara Ceccarelli , è stata accoltellata a morte in centro a Genova . La vittima, 70 anni, è stata uccisa nel negozio di pantofole dove lavorava e di cui è la titolare, in via Colombo. L'... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Una, Clara Ceccarelli , è stata accoltellata a morte in. La vittima, 70 anni, è statanel negozio di pantofole dove lavorava e di cui è la titolare, in via Colombo. L'...

