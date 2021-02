Galli contro il suo ospedale: “Certo dei miei dati, reparti invasi da varianti” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non si placano le polemiche tra il professore Massimo Galli e l’ospedale Sacco di Milano, dove lui è primario di malattie infettive. Qualche giorno fa il professore aveva lanciato l’allarme sulla diffusione delle nuove varianti: “Io mi ritrovo ad avere il reparto invaso e questo riguarda tutta quanta l’Italia e fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri”, aveva detto. Nemmeno 24 ore dopo era giunta la smentita dell’ospedale che prendeva le distanze dalle parole del primario: “Tali affermazioni al momento attuale non rappresentano la reale situazione epidemiologica all’interno del Presidio”. L’ospedale commentava alcune notizie apparse sulla stampa riguardanti ‘reparti pieni di varianti’ riferite al reparto di degenza di Malattie Infettive ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non si placano le polemiche tra il professore Massimoe l’Sacco di Milano, dove lui è primario di malattie infettive. Qualche giorno fa il professore aveva lanciato l’allarme sulla diffusione delle nuove: “Io mi ritrovo ad avere il reparto invaso e questo riguarda tutta quanta l’Italia e fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri”, aveva detto. Nemmeno 24 ore dopo era giunta la smentita dell’che prendeva le distanze dalle parole del primario: “Tali affermazioni al momento attuale non rappresentano la reale situazione epidemiologica all’interno del Presidio”. L’commentava alcune notizie apparse sulla stampa riguardanti ‘pieni di’ riferite al reparto di degenza di Malattie Infettive ...

