Figc, una poltrona per due: Gravina e Sibilia lunedì in corsa per la presidenza (Di sabato 20 febbraio 2021) Si avvicina l’appuntamento con l’Assemblea Elettiva della Figc, in programma lunedì 22 febbraio (ore 8 in prima convocazione, 10.30 in seconda convocazione) presso il Rome Cavalieri A Waldorf Astoria. L’Assemblea e la Conferenza stampa del presidente eletto, che si terrà al termine dell’Assemblea, saranno trasmesse in streaming sul sito www.Figc.it. I due candidati alla presidenza sono Gabriele Gravina, alla guida della Federcalcio dal 22 ottobre 2018, e Cosimo Sibilia: la candidatura di Gravina è stata sottoscritta da Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, AIC e AIAC, mentre quella di Sibilia dalla Lega Nazionale Dilettanti.L’Assemblea si compone di 276 Delegati, i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Nazionale Professionisti ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021) Si avvicina l’appuntamento con l’Assemblea Elettiva della, in programma22 febbraio (ore 8 in prima convocazione, 10.30 in seconda convocazione) presso il Rome Cavalieri A Waldorf Astoria. L’Assemblea e la Conferenza stampa del presidente eletto, che si terrà al termine dell’Assemblea, saranno trasmesse in streaming sul sito www..it. I due candidati allasono Gabriele, alla guida della Federcalcio dal 22 ottobre 2018, e Cosimo: la candidatura diè stata sottoscritta da Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, AIC e AIAC, mentre quella didalla Lega Nazionale Dilettanti.L’Assemblea si compone di 276 Delegati, i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Nazionale Professionisti ...

