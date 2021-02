Draghi al G7 | salute è bene comune globale | condividere regole

(Di sabato 20 febbraio 2021) Laè unpubblicoe va tutelata anche concondivise. È questo, secondo quanto si apprende, il senso dell'intervento del premier Marioal G7 straordinario dedicato alla pandemia di Coronavirus e alle misure per incentivare la ripresa. Il presidente del consiglio, secondo quanto viene riferito, ha sottolineato anche l'importanza dei temi che riguardano i cambiamenti climatici e la biodiversità, da tutelare per prevenire future pandemie. L'Italia, secondo quanto viene riferito, durante il G7 di oggi ha espresso grande sostegno all`ACT-Accelerator (il meccanismo all`interno delle Nazioni Unite per l`accelerazione della campagna vaccinale), garantendo l'impegno a dare un ulteriore contributo. In qualità di Presidenza del G20, l`Italia sta anche valutando la proposta avanzata ...

