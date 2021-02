Dopo la gaffe sessista a capo di Tokyo 2020 arriva una donna

labo_franco : RT @BarbaraRaval: Il team #GretaThunberg sotto inchiesta penale. Altro che ecologista! L' #India la accusa di 'Complotto internazionale sma… - Dario14000911 : RT @BarbaraRaval: Il team #GretaThunberg sotto inchiesta penale. Altro che ecologista! L' #India la accusa di 'Complotto internazionale sma… - marinaamoretti6 : RT @BarbaraRaval: Il team #GretaThunberg sotto inchiesta penale. Altro che ecologista! L' #India la accusa di 'Complotto internazionale sma… - Gigi4Po2 : RT @BarbaraRaval: Il team #GretaThunberg sotto inchiesta penale. Altro che ecologista! L' #India la accusa di 'Complotto internazionale sma… - resistenzasvran : RT @BarbaraRaval: Il team #GretaThunberg sotto inchiesta penale. Altro che ecologista! L' #India la accusa di 'Complotto internazionale sma… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo gaffe

Avvenire

Una figura di alto profilo, un candidato con una esperienza di primo livello sul fronte sportivo e nell'ambito della diplomazia politica. E principalmente una donna. Si tratta di Seiko Hashimoto , ex ...Ovviamente, si è trattato di un refuso, un errore di sistema più che una vera e propria, come da molti sottolineata in rete.le segnalazioni, infatti, la notizia è scomparsa dal sistema. ...Una figura di alto profilo, un candidato con una esperienza di primo livello sul fronte sportivo e nell’ambito della diplomazia politica. E principalmente una donna. Si tratta di Seiko Hashimoto (foto ...La nuova presidente del Comitato organizzatore dei Giochi sarà Seiko Hashimoto, ex ministra dello Sport. Dovrà colmare il divario lasciato dall’ex premier Mori. Una figura di ...