Como | l' allarme di Coldiretti | Mai così tanti cinghiali

corrieredicomo : - CiaoComo : Altro colpo dei vandali notturni a Como: auto con il vetro rotto, è allarme in centro -

Ultime Notizie dalla rete : Como allarme

IL GIORNO

, 19 febbraio 2021 - Non è bastato l'lanciato dal prefetto Andrea Polichetti, i cinghiali sono troppi anche per Coldiretti che anche negli ultimi giorni ha raccolto le segnalazioni ...In provincia dioggi ci sono stati 295 nuovi positivi a fronte dei 142 di ieri. Le persone ... Rispetto alla situazione negli ospedali lariani, spia d'per la gestione del contagio, si ...Como, 19 febbraio 2021 - Non è bastato l'allarme lanciato dal prefetto Andrea Polichetti, i cinghiali sono troppi anche per Coldiretti che anche negli ultimi giorni ha raccolto le segnalazioni preoccu ...Nel giorno in cui Regione Lombardia annuncia il permanere della zona gialla, purtroppo si registra un aumento dei casi rispetto all’ultima rilevazione. In provincia di Como oggi ci sono stati 295 nuov ...