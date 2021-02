Basket | Meo Sacchetti | “Quando arrivi punto a punto dopo una rincorsa così dispendiosa devi essere perfetto”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L’Italia è stata sconfitta per 101-105un tempo supplementare dall’Estonia nel girone di qualificazione agli Europei 2022 di: a fine partita hanno parlato al sito federale il CT Meoe Michele Vitali, commentando l’inattesa sconfitta maturata quest’oggi. Queste le dichiarazioni del Commissario Tecnico: “Stasera ho rivisto le stesse pecche di ieri, solo che questa volta non è bastato l’ultimo quarto per sistemare le cose. Abbiamo sbagliato molto in difesa ecommettitanti errori lasci tiri facili e penetrazioni agli avversari. Per trenta minuti l’Estonia ha giocato un ottimo. Bene la reazione molto orgogliosa nel finale maa ...