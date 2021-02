Bakayoko: “Non eravamo in giornata, è un periodo difficile per le assenze” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell’UEFA in merito alla gara di ieri col Granada. Purtroppo non abbiamo iniziato la partita nel migliore dei modi. Abbiamo subito due gol ed è stato difficile rimettersi in carreggiata. Nella ripresa abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto tante occasioni per segnare ma non era la nostra giornata. A fine primo tempo tutta la squadra era triste, arrabbiata. Dovevamo segnare un gol, in trasferta è molto importante. Continueremo a lavorare, anche se è un periodo difficile perché ci sono tante assenze. Bisogna dare tutto ugualmente. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tiemoué, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell’UEFA in merito alla gara di ieri col Granada. Purtroppo non abbiamo iniziato la partita nel migliore dei modi. Abbiamo subito due gol ed è statorimettersi in carreggiata. Nella ripresa abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto tante occasioni per segnare ma non era la nostra. A fine primo tempo tutta la squadra era triste, arrabbiata. Dovevamo segnare un gol, in trasferta è molto importante. Continueremo a lavorare, anche se è unperché ci sono tante. Bisogna dare tutto ugualmente. L'articolo ilNapolista.

