Apple M1X, il prossimo MacBook Pro dovrebbe avere 12 core per la CPU, 16 per la GPU e 32 GB di RAM (Di venerdì 19 febbraio 2021) dovrebbero mancare ormai pochi mesi al lancio dei nuovi MacBook con a bordo la versione evoluta del processore M1: chi chiamerà M1X e avrà una potenza doppia rispetto al processore montato oggi su MacBook Pro e MacBook Air.... Leggi su dday (Di venerdì 19 febbraio 2021)ro mancare ormai pochi mesi al lancio dei nuovicon a bordo la versione evoluta del processore M1: chi chiamerà M1X e avrà una potenza doppia rispetto al processore montato oggi suPro eAir....

Digital_Day : Stesso processore, ma più core: ecco come sarà Apple M1x - the_yellow_fall : Apple M1X chip parameters leaked: 12-core Apple Silicon CPU, 16-core GPU - runtime_radio : ?? Nuovo Podcast! 'Snap | Ep 112 - Fertilizzazione incrociata' su @Spreaker #apple #ar #architettura… - infoitscienza : Apple M1X, in rete i presunti benchmark del prossimo chip per Mac - infoitscienza : Il nuovo chip Apple M1X è vicino, ecco quanto è potente -