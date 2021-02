All’estero va tutto benissimo… (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra le varie segnalazioni che sono arrivate in redazione negli ultimi giorni ce ne sono due che riguardano eventi diversi riportati dalla stessa fonte. Ammetto che non ho voglia di dare visibilità a un soggetto che abbiamo già trattato qui su BUTAC, pertanto stavolta tratteremo le due notizie senza minimamente nominare l’autore della disinformazione. La prima delle due segnalazioni riguarda la Repubblica Ceca: Ottime notizie dalla Repubblica Ceca, il Parlamento ha respinto la richiesta del Governo di prorogare lo stato d’emergenza. Fu instaurato per la prima volta il 20 settembre 2020, e adesso si concluderà il 14 febbraio prossimo. E ancora: Grande vittoria democratica in Repubblica Ceca. Lo Stato d’emergenza si concluderà il 14 febbraio. Il Parlamento ha bocciato la richiesta del Governo. Fin da gennaio una parte di cittadini della Repubblica sta manifestando (sobillata da soggetti ... Leggi su butac (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra le varie segnalazioni che sono arrivate in redazione negli ultimi giorni ce ne sono due che riguardano eventi diversi riportati dalla stessa fonte. Ammetto che non ho voglia di dare visibilità a un soggetto che abbiamo già trattato qui su BUTAC, pertanto stavolta tratteremo le due notizie senza minimamente nominare l’autore della disinformazione. La prima delle due segnalazioni riguarda la Repubblica Ceca: Ottime notizie dalla Repubblica Ceca, il Parlamento ha respinto la richiesta del Governo di prorogare lo stato d’emergenza. Fu instaurato per la prima volta il 20 settembre 2020, e adesso si concluderà il 14 febbraio prossimo. E ancora: Grande vittoria democratica in Repubblica Ceca. Lo Stato d’emergenza si concluderà il 14 febbraio. Il Parlamento ha bocciato la richiesta del Governo. Fin da gennaio una parte di cittadini della Repubblica sta manifestando (sobillata da soggetti ...

