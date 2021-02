Un anno fa isolammo il primo caso Fu uno choc | ma sapevamo cosa fare

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Marta Bravi La responsabile di Virologia del Sacco: "Ho sbagliato a parlare di una forma di influenza, ma attaccarmi è stato un atto di maschilismo" Maria Rita Gismondo, responsabile del Dipartimento di Virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano dopodomani è unesatto dalla prima diagnosi di Covid in Italia. «Sì, merito del coraggio di Annalisa Malara, l'anestesista che diagnosticò il Covid a Mattia a Codogno e di Valeria Micheli, dirigente Biologo e aiuto reparto, che quella sera era di guardia al nostro laboratorio». Ci racconta quella notte? «Mattia era ricoverato a Codogno, la dottoressa Malara, grazie anche ai racconti della moglie sui contatti avuti da Mattia, fece la diagnosi di polmonite atipica da virus cinese. Non si sapeva bene ancora disi trattasse, ci chiamò per un consulto perchè ...