Tommaso Zorzi: di nuovo boom di ascolti per il suo Late Show al GFVip (Di giovedì 18 febbraio 2021) boom di ascolti per Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi e il suo Late Show continuano ad andare alla grande. Il programma condotto da Tommaso all’interno del Grande Fratello Vip non conosce crisi e prosegue la sua avanzata. Ormai appuntamento fisso del mercoledì sera, il GFVip Late Show, ormai soprannominato TZ Live Show, conferma l’ottimo andamento nella L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 18 febbraio 2021)dipere il suocontinuano ad andare alla grande. Il programma condotto daall’interno del Grande Fratello Vip non conosce crisi e prosegue la sua avanzata. Ormai appuntamento fisso del mercoledì sera, il, ormai soprannominato TZ Live, conferma l’ottimo andamento nella L'articolo proviene da Novella 2000.

GrandeFratello : Ladies and gentlemen... il nostro @tommaso_zorzi vi ricorda l’imperdibile appuntamento con #GFLATESHOW e...non vede… - trash_italiano : ?? TOMMASO ZORZI IN FINALE INSIEME A DAYANE E PIERPAOLO #GFVIP - ori_the_blind : RT @TZistopGFisnot: Spesso pensiamo che essere fan di Tommaso Zorzi sia un duro lavoro perché ci tocca schivare insulti qua e là, ma in rea… - 97_pfeddy : RT @nneverajoy: Lasciatemelo dire: CHE GODURIA ESSERE FAN DI TOMMASO ZORZI ????? #tzvip #gfvip - imfedee97 : LA TV ITALIANA RIPARTA DA TOMMASO ZORZI #TZVIP -