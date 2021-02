Tinder, gli utenti aggiungono "vaccinazione fatta" al profilo. E con Bumble le donne fanno il primo passo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Su Tinder, la più nota delle piattaforme di incontri aumenta del 258% il numero di persone che hanno aggiunto "vaccinazione fatta" al profilo. La ricerca è riferita al mercato del Regno Unito, dove le... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 18 febbraio 2021) Su, la più nota delle piattaforme di incontri aumenta del 258% il numero di persone che hanno aggiunto "" al. La ricerca è riferita al mercato del Regno Unito, dove le...

Diopinaa : Io con le donne su Tinder vs con gli uomini - sinesteticoo : @ormoneinpalla beh credo che a prescindere ognuno attribuisce significato alle canzoni in base a parametri del tutt… - BoredAfRicc : Appena trovato su tinder uno studente francese in erasmus in Italia che nella bio ha letteralmente scritto che odia… - Mannyhermes : @Lymperatore Ma anche io, ma facessero tutti come Tinder con gli account verificati almeno - repelloidiotas : A me fa ridere che si dica che Giulia ha esagerato perché è andata sul personale a colpire i punti deboli. Ma quand… -